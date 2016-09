Publicada em 14 de setembro de 2016 às 10:48

Sensível ao momento atual em que vive o país, com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, o reitor do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pe. Dirson Gonçalves, começou uma nova campanha social no Santuário para ajudar os devotos que estão fora do mercado de trabalho. A ideia é intermediar o contato entre empregadores que tem vagas disponíveis para oferecer aos trabalhadores que estão procurando por uma vaga no mercado de trabalho.

“Em todas as Missas do Santíssimo teremos uma cesta para empregadores oferecer vagas e outra para os devotos deixarem seus currículos profissionais. Depois, currículos e vagas serão encaminhados para AFIM que vai cadastrar vagas disponíveis e currículos, fazendo a intermediação entre empresas e empregados”, explicou o reitor, Pe. Dirson.

A ação que começou na última semana, já tem diversos currículos e vagas sendo oferecidas. Quem se interessar, pode trazer o currículo profissional ou no caso dos empregadores, as vagas disponíveis, na Missa do Santíssimo, que acontece todas as quintas-feiras, às 19h, no Santuário.