Publicada em 2 de setembro de 2016 às 14:33

A redução das perdas de água tratada longo dos mais de oito mil quilômetros pelos quais se estendem as redes de abastecimento da Sanesul é uma prioridade da Empresa. E entre as medidas que estão sendo adotadas para combater as perdas são a instalação das válvulas redutoras de pressão no sistema. Como o próprio nome diz, essas válvulas atuam reduzindo a pressão da água na tubulação e assim evitam vazamentos e rompimentos da rede. Além disso, a Sanesul cumpre a norma NBR 12218, que limita o valor máximo de pressão em redes de abastecimento de água para 50 MCA (Metros de Coluna d´Água).

E, com o objetivo de aperfeiçoar a utilização dessas válvulas nos sistemas de abastecimento de água, foi ministrada palestra nesta terça-feira (30), no auditório da Sanesul, em Campo Grande, pelo engenheiro Domingos Veragino, supervisor comercial da marca que vende as válvulas e pelo representante da marca no estado, Juarez Carnaíba. Entre os principais temas tratados estão o dimensionamento, funcionamento e regulagem das válvulas.

“A Diretoria Comercial e de Operações da Sanesul está desenvolvendo um programa de combate a perdas em nível estadual, visando ações abrangentes para todas as localidades da Empresa e com isso dar sequência as metas do contrato de gestão firmado com o Governo do Estado”, destacou o gerente de Sistemas de Abastecimento de Água, Elthon Teixeira.

Segundo o gerente, há previsão de instalação de válvulas em diversas localidades com o objetivo de reduzir pressões na rede e, consequentemente, o volume perdido em vazamentos.

“A apresentação foi muito importante no sentido de envolver os funcionários das áreas técnicas da sede de operação, projeto e obra.

Assim será possível projetar adequadamente, executar com maior eficiência e operar os sistemas com menos perdas. Essa é a parte central do nosso programa de combate a perdas, o envolvimento de todas as áreas da Empresa que de alguma forma possam colaborar com esse objetivo, desde projeto até aquisição de materiais, desenvolvimento de pessoas, obras, etc.”, completou.

“Além destas válvulas, os técnicos nos explicaram também sobre válvulas ventosas, que servem para retirar o ar da tubulação. Algumas vezes o ar se acumula em pontos geralmente altos da tubulação e a pressão dele impede que passe água, em caso de muita pressão do ar pode romper a rede. Por isso, as explicações sobre as especificidades técnicas das válvulas foram de grande valia para a execução do nosso trabalho”, disse o gestor de processos de água, João Pedro de Figueiredo.

Participaram da palestra funcionários da Gerência de Sistemas de Abastecimento de água, da Gerência de Sistemas de Esgotamento Sanitário, Gerência de Projetos e Gerência de Obras.