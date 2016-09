Publicada em 20 de setembro de 2016 às 12:33

A Sanesul informa à população de Dourados que, em virtude de obras para melhoria no sistema de abastecimento de água da cidade, o fornecimento de água nos bairros Jardim Flórida I e II, Altos do Indaiá, Jardim Novo Horizonte, Estrela Porã, Residencial Villagio Florença, Vila Toscana, Altos do Alvorada, Arezzo, Ipê Roxo, Moradas de Dourados, Panambi Verá e imediações destes bairros será interrompido, entre às 8h e 15h desta quarta-feira (21).

Será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço. É importante que a população economize água durante a execução do mesmo.

Desde já a Sanesul agradece a compreensão de todos. Caso tenha alguma dúvida, por favor entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 67 6010.