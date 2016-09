Publicada em 12 de setembro de 2016 às 10:00

Sabrina Sato vai ao Villa Mix Festival com novo visual

Sabrina Sato surgiu loira no Villa Mix Festival, em São Paulo, neste domingo (11). A apresentadora – que recentemente lançou seu método de treinos – havia mostrado o novo visual nas redes sociais e surpreendeu os fãs ao exibir os novos fios no evento.

A mudança de Sabrina faz parte da ação de uma marca de coloração. No Instagram, a japonesa falou sobre a nova cor. “Gente… Todo mundo sabe que eu amo mudar! Agora estou loira de novo! Amei muito!”, declarou a namorada de Duda Nagle, com quem já declarou estar na “melhor fase do mundo”.

Para o evento, Sabrina Sato escolheu uma camisa branca com saia preta curtinha. Para compor o look, ela optou por um camisão jeans e botas de cano bem alto.

Do Purepeople