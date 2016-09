Publicada em 17 de setembro de 2016 às 10:50

Nico Rosberg comprovou sua superioridade mostrada nas sessões livres e garantiu a pole position do Grande Prêmio de Cingapura de Fórmula 1 neste sábado. Com apenas dois pontos a menos que o líder Lewis Hamilton na classificação do Mundial, o piloto alemão pode reassumir a primeira posição caso vença no domingo. Com o tempo de 1min42s584, ele dividirá a primeira fila com Daniel Ricciardo (Red Bull), que cruzou a linha de chegada em 1min43s115.

Até agora o fim de semana de Lewis Hamilton não foi favorável e o líder do Mundial sofreu no circuito de Marina Bay. Sem figurar entre os mais rápidos nas sessões que antecederam o treino classificatório, o britânico irá largar na terceira posição, já que sua volta mais rápida aconteceu em 1min43s288. O outro piloto da Red Bull também dividirá fila com a Mercedes. Max Verstappen anotou o quarto melhor tempo e deverá dificultar a vida dos primeiros colocados.

Cumprindo as previsões das últimas semanas, Fernando Alonso aproveitou o circuito de rua de Singapura para colocar a McLaren entre as primeiras posições. O espanhol bicampeão mundial largará em nono lugar ao encerrar o treino classificatório com sua volta mais rápida apontando 1min44s553 no cronômetro. Seu companheiro de equipe Jenson Button ficou com o 13º posto.

Com problemas mecânicos no carro, Sebastian Vettel foi forçado a abandonar o Q1 faltando apenas alguns minutos para o fim do período. O piloto que acabou se sagrando vencedor do GP de Singapura do ano passado terá de largar em 22º, última posição do grid, já que registrava o pior tempo no momento em que teve de se dirigir aos boxes. Seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen foi um pouco melhor e parte da quinta colocação na corrida deste domingo.

Massa – Durante os últimos segundos do Q2, Romains Grosjean acabou colidindo com um dos muros protetores da pista e forçou a organização da prova erguer a bandeira amarela. Com isso, os pilotos não poderiam buscar tempos melhores visando a classificação ao Q3 e teriam de abandonar a pista. Mesmo assim os tempos realizados por Fernando Alonso e Sergio Perez foram validados, fato que tirou Felipe Massa e seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, do grupo que iria para o último período do treino.

Muito se foi questionado sobre o episódio e a organização da prova teve de apurar o que realmente aconteceu para dar um veredicto. Em condição de prejudicado, Felipe Massa aguardou as autoridades se manifestarem, mas as marcas registradas por Alonso e Perez no cronômetro foram mantidas e assim o brasileiro largará neste domingo na 12ª posição.

Outro brasileiro do grid, Felipe Nasr somou mais um desempenho frustrante com a sua Sauber, que não vem correspondendo nas pistas, e deu adeus às disputas logo no Q1. O brasiliense começará a corrida do 18º posto.

O Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 9h (de Brasília). Lewis Hamilton e Nico Rosberg deverão polarizar a briga não só pelo lugar mais alto do pódio, mas também pela liderança do Mundial, que está muito perto de retornar às mãos de Rosberg.

Confira a classificação completa para o grid do GP de Cingapura:

1: Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – 1min42s584

2: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min42s115

3: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min43s288

4: Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min43s328

5: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) – 1min43s540

6: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) – 1min44s197

7: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min44s469

8: Nico Hulkenberg (ALE/Force India) – 1min44s479

9: Fernando Alonso (ESP/McLaren) – 1min44s553

10: Sergio Perez (MEX/Force India) – 1min44s582

Eliminados no Q2:

11: Valtteri Bottas (FIN/Williams) – 1min44s740

12: Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min44s991

13: Jenson Button (GBR/McLaren) – 1min45s144

14: Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) – 1min45s593

15: Romain Grosjean (SUI/Haas) – 1min45s723

16: Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min47s827

Eliminados no Q1:

17: Kevin Magnussen (DIN/Renault) – 1min46s825

18: Felipe Nasr (BRA/Sauber) – 1min46s860

19: Jolyon Palmer (GBR/Renault) – 1min46s960

20: Pascal Wehrlein (ALE/Manor) – 1min47s667

21: Esteban Ocon (FRA/Manor) – 1min48s296

22: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min49s116

Da Gazeta Esportiva