Publicada em 9 de setembro de 2016 às 16:33

Com o sucesso “Não liga mais pra mim”, a dupla Rogério e Regianne participa neste domingo (11) do programa “Domingo Show”, a atração que é comandada pelo apresentador Geraldo Luís vai ao ar a partir das 11h pela Rede Record de Televisão.

“Não Liga Mais Pra Mim” que já é destaque, está entre as mais tocadas nas regiões do Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e Triângulo Mineiro.

Durante sua participação no programa ao vivo além de cantar um de seus sucessos a dupla também fará uma surpresa muito especial no palco.

“Nós ficamos muito felizes com o convite para estar no programa do nosso amigo Geraldo Luís, vamos agitar o domingo com muita música e também preparamos uma grande surpresa. Vocês não podem perder!”, afirma a dupla.

Para conferir a presença da dupla Rogério & Regianne no “Domingo Show”, assistam neste domingo (11) a partir das 11h pela TV Record.

Veja o clipe de “Não Liga Mais Pra Mim”