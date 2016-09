Publicada em 15 de setembro de 2016 às 12:00

O Rock in Rio confirmou mais um nome para a edição de 2017 do festival: Red Hot Chili Peppers. Através do seu Facebook oficial, a organização do evento anunciou o show da banda para 24 de setembro de 2017, dia que encerra o festival.

O Red Hot já se apresentou outras duas vezes no Rock in Rio: em 2001, quando atingiu um público recorde de 250.000 pessoas, e em 2011, na retomada do evento. O grupo retorna ao Rio de Janeiro no próximo ano, com a turnê do seu álbum mais recente, The Getaway, lançado em junho.

Através da rede social, a organização do festival também confirmou que as vendas do Rock in Rio Card, o cartão de ingresso ao evento, têm início em novembro. Por enquanto, somente a banda Maroon 5 foi anunciada no line-up além do Red Hot Chili Peppers.

Do Entretenimento