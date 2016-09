Publicada em 14 de setembro de 2016 às 16:23

Uma das grandes frentes de trabalho de Renato Câmara como prefeito de Dourados será a regularização fundiária, tanto dos loteamentos particulares quanto públicos e de áreas onde estão instalados equipamentos públicos.

Renato é candidato da coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15. Ele, que tem como candidata a vice a professora Zélia Nolasco, falou sobre o assunto numa reunião na Vila Industrial, nesta segunda-feira, dia 12.

Renato lembrou que há loteamentos feitos no passado que ainda carecem de regularização para que as famílias tenham a segurança de ter o imóvel documentado e valorizado e as condições de investir para melhorar a habitação e a qualidade de vida.

“Muitas famílias têm vontade de reformar ou de ampliar a casa porque a família cresceu, mas não tem condições de obter um financiamento na Caixa Econômica Federal porque a documentação do imóvel não está regular. Nós vamos resolver este problema e garantir mais dignidade aos moradores destes bairros”, garante.

Do mesmo modo, Renato lembra que há equipamentos públicos instalados em terrenos que ainda não estão em nome da Prefeitura. Com isso não é possível obter recursos estaduais e federais para reformas e ampliações. Nem mesmo é possível empregar recursos municipais num caso destes.

“Com planejamento, boa vontade e determinação vamos resolver os problemas de Dourados. Já fiz isso em Ivinhema e vou fazer aqui também. Com coragem vamos mudar Dourados para que todas as famílias passem a viver bem. Sei como fazer e vamos fazer”, afirma.

Da Assessoria