Renato inicia terceira era no Grêmio contra o Atlético-PR pela Copa do Brasil

Se a fase é ruim, a torcida gremista pode esquecê-la por 90 minutos. Se as perspectivas não são de um final de ano com comemorações típicas da história do Grêmio, que sejam buscadas na memória. Mas a noite desta quarta-feira marcará o início da terceira era do ídolo Renato como técnico da equipe. E não há ninguém melhor que ele para encarnar a “alma” do clube e introduzi-la no elenco, conforme disse o próprio lateral-direito Edílson.

A estreia de Renato ocorre na decisão para vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h30, na Arena, contra o Atlético-PR. Os pedidos reiterados à torcida são de um clima de pressão ao adversário, sem pensar nos seis jogos consecutivos sem vencer que resultaram na mudança de comando. O momento é delicado. Mas o início de trabalho do novo treinador foi de conversa para acalmar os ânimos do grupo e passar confiança.

– Ninguém queria que o Roger saísse, todo o grupo gostava dele. Mas fiquei muito feliz com a vinda do Renato. É um excelente treinador e tem muita experiência para passar, não só para mim, que nunca é tarde para aprender, mas para os mais jovens também pegar um pouco da experiência dele. Que a gente possa levar para dentro de campo já essa alma de Grêmio que ele tem e que possa vencer – afirmou Edílson, que trabalhou com ele em 2010.

Renato vai para a sua terceira passagem no Grêmio. Na primeira, entre 2010 e 2011, fez 65 jogos, com 33 vitórias, 16 empates e 16 derrotas – aproveitamento de 59%. Depois, ao assumir no meio de 2013 e levar o time ao vice-campeonato brasileiro, teve 17 vitórias, 12 empates e 10 derrotas – aproveitamento de 54%. O presidente Romildo Bolzan Júnior já deu o tom após a derrota para o Fluminense dentro da Arena pelo Brasileirão: a Copa do Brasil é a prioridade.

Na noite de terça, o ídolo reuniu todo o elenco para uma conversa. Relacionou 26 jogadores e levou até os que estão machucados para o papo na concentração. A intenção é justamente dar um caráter diferente para o grupo em termos de postura e atitude. No último treino antes do duelo contra o Furacão, cerca de 400 torcedores foram à Arena saudar o retorno do ex-jogador.

– Passando experiência que ele tem, como foi um grande ídolo do Grêmio, um cara vencedor, como treinador também. Saber que diante das dificuldades que nascem os verdadeiros campeões. Se futebol fosse só de vitórias e coisas boas, não seria tão legal. Bom é ter a emoção, sair de um momento difícil que estamos vivendo e tentar buscar novamente o caminho das vitórias. É o que tem passado, total confiança em todo o grupo e está tendo uma aceitação muito grande – completou o lateral.

No time, Renato deve fazer poucas mudanças, conforme o próprio previu em entrevista coletiva. A tendência é pela entrada de Jailson no meio-campo na vaga que foi de Ramiro no último domingo, com um tripé de meio-campistas. O restante deve ser mantido, com a possibilidade de Henrique Almeida entrar no time.

Copa do Brasil – Grêmio x Atlético-PR

Local: Arena, em Porto Alegre

Data e horário: quarta-feira (21/09), às 19h30.

Escalação provável: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jailson (Henrique Almeida) e Douglas; Pedro Rocha (Henrique Almeida) e Luan.

Desfalques: Bolaños, Everton, Negueba e Wallace Reis.

Transmissão: SporTV e PFCI (com Luiz Carlos Jr e Lédio Carmona).

Arbitragem: Vinicius Furlan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio paulista).

