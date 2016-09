Publicada em 1 de setembro de 2016 às 16:20

Durante reuniões nos bairros Jardim São Pedro e Jardim Água Boa, na noite desta quarta-feira, Renato Câmara, candidato a prefeito pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, disse que uma das principais propostas de sua gestão é fazer o funcionamento das creches (Centros de Educação Infantil Municipal) durante todo o dia e até às 18h.

“Hoje em dia não tem como as famílias melhorarem sua vida sem o trabalho da mulher. Mas como ela vai trabalhar se a creche funciona só meio período? Nós vamos resolver este problema. No nosso governo as creches vão funcionar até às 18h”, promete.

Além das creches em período integral, Renato promete implantar a educação com apostilas nas escolas do ensino fundamental em Dourados. “Nós já fizemos isso quando fomos prefeito em Ivinhema e vamos fazer aqui”, promete.

Para Renato, a educação oferecida pelo município deve ser de qualidade para que, tendo uma ótima base de formação, o jovem possa depois passar no vestibular de uma universidade pública, num bom curso, sem a necessidade de ter que fazer cursinho, que muitas vezes não tem nem condições de pagar.

“Nós temos um grande compromisso com a educação; nós já fizemos e vamos fazer aqui em Dourados. Ivinhema estava atrás de Dourados, mas no “Ranking de Eficiência dos Municípios”, divulgado pela Folha de São Paulo, na sexta-feira passada, ficou na posição 2.600 entre os 5.570 municípios brasileiros. Dourados ficou muito atrás, na posição 4.209, como ineficiente. Nós ajudamos fazer esse ótimo índice de Ivinhema e vamos fazer aqui em Dourados”, afirma.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria