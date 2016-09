Publicada em 19 de setembro de 2016 às 11:54

O Grêmio não vive grande fase no Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 1 a 0 sofrida para o Fluminense, em casa, no último domingo , o Tricolor caiu para a 10ª posição e se vê cada vez mais longe do G4. Em entrevista coletiva, o presidente Romildo Bolzan Junior admitiu que o clube irá apostar suas fichas na Copa do Brasil, sob o comando do novo treinador, Renato Gaúcho.

“Não resta dúvida que a Copa do Brasil passou a ser prioridade. Temos uma aspiração de G4 mas também podemos ter isso nos dedicando à Copa do Brasil. Vencendo, o resultado é o mesmo, com a vantagem de ser um título nacional. O Grêmio vai ter uma dedicação especial na Copa do Brasil”, afirmou o dirigente.

Para uma “recuperação urgente”, como pede o presidente, Renato Gaúcho foi o escolhido pela diretoria gremista. O comandante, ídolo do clube como jogador e com duas passagens como treinador, possui contrato até o final da temporada e será apresentado nesta segunda-feira.

“Renato terá um papel importante no vestiário, pela experiência que tem. Esse momento exige isso, um contrato de três meses para todos e exige uma capacidade da cultura do clube. Fomos buscar neles (Renato Gaúcho e Valdir Espinosa) a questão de recuperar, principalmente, a falta de confiança e por consequência buscar o animo para jogar”, comentou Romildo Bolzan.

Questionado sobre a escolha de Renato Gaúcho e Espinosa, o mandatário gremista afirmou que a decisão não foi política, e que o objetivo é a recuperação do bom futebol do Grêmio. O último clube que Renato comandou foi o Fluminense, ainda em 2014.

“A avaliação é do momento. Renato foi campeão do mundo como jogador do Grêmio, como técnico teve sucesso aqui. Valdir Espinosa foi jogador vencedor do Grêmio e campeão do mundo de 1973. Questão de futebol, todos nós somos debatedores de futebol. Quem está vinculado jamais sai do futebol. Aqui não tem nada a ver com questão política, mas aquilo que entendemos que precisamos até o final do ano. Um diagnostico que precisamos recuperar um plantel e aquilo que achamos que o Renato e o Espinosa vão dar as condições necessárias para recuperar”, finalizou o mandatário.

Da Gazeta Esportiva