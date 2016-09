Publicada em 13 de setembro de 2016 às 07:32

Reinaldo se reúne com nova presidente do STF para discutir pauta federativa

O governador Reinaldo Azambuja participa, nesta terça-feira (13), de uma reunião de todos os chefes de executivo dos estados com a nova presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, para a discussão de uma pauta federativa relativa aos processos de interesse comum das unidades da Federação que tramitam naquela instituição do Poder Judiciário.

O encontro foi solicitado pela própria ministra, tão logo tomou posse na presidência do STF, na tarde desta segunda-feira, preocupada em acelerar os julgamentos de ações de interesses sociais e também reduzir os conflitos federativos. Os governadores se reuniram no início da noite no Palácio Buriti, do Governo do Distrito Federal, para definir suas prioridades em uma pauta comum. A reunião ocorrerá às 9h desta terça-feira.

Rede Siconv

Reinaldo Azambuja participou da cerimônia de posse da ministra Cármen Lúcia na presidência do STF, que ocorreu às 15h de hoje (12). A sessão solene contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, dos presidentes do Senado Federal, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, governadores, além de outras autoridades dos Três Poderes e representantes do meio cultural.

Às 11h30, o governador também assina o acordo de adesão de Mato Grosso do Sul à Rede Siconv (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repass), em parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Com a adesão, o Estado amplia o acesso ao Siconv, melhorando a execução dos convênios e otimizando a gestão dos recursos públicos.