Publicada em 10 de setembro de 2016 às 06:35

O governador Reinaldo Azambuja cumpre neste sábado extensa agenda de lançamento de obras em Dourados. Os investimentos somam mais de R$ 21 milhões em infraestrutura. O primeiro compromisso atende antiga reivindicação do município de melhorar as vias de acesso do Núcleo Industrial.

No projeto do Núcleo Industrial, serão aplicados mais de R$ 11 milhões, sendo R$ 9,4 milhões para pavimentação, drenagem e sinalização e R$ 1,7 milhão para pavimentação da interseção na rodovia MS-156, que dá acesso ao Detran.

As melhorias favorecem o setor industrial e de serviços e garante condições para atração de novos empreendimentos. No Núcleo Industrial estão instaladas 12 empresas, que geram pelo menos 3.000 empregos diretos.

Mais investimentos

Também para Dourados, o governador Reinaldo Azambuja destina R$ 4,1 milhões que vão atender oito regiões da cidade. Os bairros de Vila Cachoeirinha (parte), Canaã I (parte), Morada do Salto/Canaã VI (parte), Estrela Hory (parte), Vila Bela (parte) e Jardim Carisma (parte) vão receber melhorias com a pavimentação de ruas e drenagem pluviais.

A Avenida Hayel Bon Faker será recapeada em toda extensão. Para a recuperação da camada asfáltica da via serão aplicados R$ 6 milhões de recursos estaduais. Essa obra atende uma região de grande densidade urbana e concentração de empresas comerciais e de serviços, pois forma o quadrilátero central da cidade, junto com as avenidas Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves e Weimar Gonçalves Torres.