O governador Reinaldo Azambuja lança nesta quinta-feira (15) o programa “Mãos que Constroem” e autoriza a reforma do prédio da delegacia 4º DP, em Campo Grande. A formalização das ações será realizada em evento às 8h30, no auditório da governadoria.

Programa

Detentos do semi-aberto vão reformar e ampliar prédios policiais em Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira (15), o governador Reinaldo Azambuja assina o contrato com o Conselho da Comunidade de Campo Grande que formaliza a implantação do programa “Mãos que Constroem”.

Assim como no projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” – que já garantiu a reforma de cinco prédios escolares, beneficiando mais quatro mil estudantes em Campo Grande e economizando cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos, a parceria entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça (TJMS), de utilização da mão-de-obra prisional, será estendida para a área da Segurança Pública.

A reforma da 4ª Delegacia de Polícia Civil, no Bairro Moreninha II, será a obra piloto do programa. O governador assina, durante o lançamento, a ordem de início dos serviços que terão o custo de R$ 123.454,76 de recursos próprios, voltados para a aquisição de materiais de construção.