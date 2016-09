Publicada em 9 de setembro de 2016 às 13:44

O governador Reinaldo Azambuja e o presidente da Assembleia Legislativa de MS Junior Mochi assinaram na tarde desta quinta-feira (08) a ordem ser serviço para que inicie de imediato das obras de revitalização, pavimentação e instalação de ciclovia na Avenida Virgínia Ferreira, em Coxim. Considerada a principal via da cidade, por se o portal de entrada de turistas, a avenida recebe investimentos de R$ 3,9 milhões do Governo do Estado.

“É uma obra estruturante”, definiu Reinaldo ao dizer que a revitalização vai organizar o tráfego de veículos e ciclistas, dando segurança e conforto.

Segundo o governador, a revitalização da avenida foi decidida depois de consulta a população. “A maioria das pessoas optou por esse investimento, além de saúde”, falou Reinaldo.

O vice-prefeito de Coxim, Edilson Magro, destacou a obra como “emblemática e que dá visão a cidade”.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Junior Mochi, disse que a revitalização da via é a “realização de um sonho da comunidade coxinense”. “Atende um reclame da população porque essa avenida é a entrada da cidade, que é turística”.

A Avenida Virgínia Ferreira possui mais de dois quilômetros de extensão, sendo que 46,3 mil metros quadrados de área já asfaltada passarão pelas intervenções de melhorias. A ciclovia será construída em uma área de 2,1 quilômetros, ligando o centro do município aos bairros.

O aposentado Francisco Rodrigues, de 67 anos, comemorou a obra. “Esse espaço só pra bicicleta vai ser muito bom porque têm motoristas que não respeitam”, disse ele, que costuma fazer as atividades diárias usando a bicicleta como meio de locomoção. “Vai deixar o trânsito mais moderno. Coxim precisa, a cidade cresceu”, disse o trabalhador da construção civil Weimar da Silva, de 38 anos.

A previsão de conclusão da obra é de seis meses, contados da assinatura da ordem de serviço, realizada hoje. A empresa responsável pelo trabalho é a GMB Engenharia.

Da Assessoria