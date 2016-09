Publicada em 8 de setembro de 2016 às 09:31

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa nesta quinta-feira de compromissos em duas cidades no interior do Estado. As agendas estão marcadas para à tarde em Coxim e Chapadão do Sul.

Segundo a assessoria do governador, em Coxim às 14 horas haverá assinatura de ordem de serviço para obra de pavimentação asfáltica, revitalização e implantação de ciclovia na Avenida Virgínia Ferreira.

Mais tarde, às 16h e 17h, em Chapadão do Sul Azambuja inaugura asfalto na MS-425, extensão de 15 quilômetros e entrega construção do prédio da delegacia de Polícia Civil da cidade.