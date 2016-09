Publicada em 13 de setembro de 2016 às 10:37

Um dos melhores destinos do ecoturismo do planeta, a cidade de Bonito, será referência para uma das maiores competições de rali do Brasil e do mundo: o Rally dos Sertões. No próximo ano (2017), com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), a corrida começará em Goiânia (GO) e terá como destino final a cidade sul-mato-grossense.

O anúncio foi feito pela organização do evento nesse final de semana, durante a festa de premiação do Rally dos Sertões 2016, em Palmas (TO). Por enquanto, somente a data foi definida: de 16 a 26 de agosto de 2017. A diretoria de provas do Rally fará um levantamento de percursos de Goiânia a Bonito para depois divulgar as cidades que entrarão no percurso.

A iniciativa de incluir Bonito na prova foi recebida com entusiamo pelo governador Reinaldo Azambuja. “É um enorme prazer compartilhar este momento com todos, organizadores, competidores e apoiadores do Rally dos Sertões, cuja prova tem o objetivo de conectar pessoas e elevar o nível de desafio por onde trafegam. O Rally é uma competição de alto nível, onde brasileiros e estrangeiros estarão cruzando belas paisagens e conhecendo a hospitalidade do nosso povo”, disse.

O Rally dos Sertões tem duração de dez dias. Além da competição que envolve carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs, o Rally também é conhecido por levar Ação Social e Ambiental para os locais por onde a prova passa e movimentar todos os setores da economia. Este ano, a estimativa é que cerca de R$ 50 milhões foram movimentados nas cidades que receberam os competidores.