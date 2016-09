Publicada em 2 de setembro de 2016 às 16:12

Assembleia com parlamentares resultou em uma reunião entre prefeitura, legislativo e SIMTED, agendada para a próxima segunda-feira (05), às 10 horas da manhã

Em Assembleia Geral realizada na manhã desta sexta-feira (02) no SIMTED Dourados, com a presença de vereadores, os educadores em greve mostraram o desejo de que os acordos sejam cumpridos pela prefeitura, para que as atividades possam ser retomadas nas escolas e centros de educação infantil municipais, sem necessidade de estender o ano letivo para 2017. Atendendo a um pedido da categoria, o sindicato convidou os vereadores para participarem da discussão.

A presidente do SIMTED, Gleice Jane Barbosa, abriu os trabalhos agradecendo a presença dos edis. Ela fez uma retrospectiva da greve municipal dos servidores da Educação, que completa 70 dias.

O movimento grevista ressaltou que a paralisação se deve ao descumprimento de leis criadas pelo próprio executivo e aprovadas pelo legislativo. A prefeitura teria tido tempo significativo para preparar a implantação do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos servidores municipais, o que ficou acordado no fim da greve do ano de 2014 e cumprimento da Lei do Piso.

Os profissionais da Educação acreditam que o município tem sim condições de cumprir com a implementação da incorporação do Magistério. Tanto que a administração chegou a propor a publicação da tabela em diário oficial, com implantação em setembro e pagamento do retroativo, relativo ao mês de abril, em três parcelas (outubro, novembro e dezembro).

Os educadores voltaram a cobrar a fiscalização da aplicação dos recursos em Educação. Os vereadores propuseram que um grupo de trabalho, envolvendo o SIMTED e as comissões de Educação e de Finanças e Orçamento, realize uma análise orçamentária da Educação no município. Já o presidente Idenor Machado, pontuou que a Câmara está aberta para que se busque uma solução para o impasse.

O vereador Madson Valente, líder do Governo na Câmara, foi cobrado pelos professores e administrativos, que exigiram um posicionamento. No final da assembleia, o parlamentar ligou para o prefeito Murilo Zauith e marcou uma reunião entre SIMTED, Câmara e o executivo, para a próxima segunda-feira (05), no Centro Administrativo Municipal.