Publicada em 9 de setembro de 2016 às 10:57

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta sexta-feira (9) que quaisquer ações provocativas da Coreia do Norte terão “sérias consequências”. A declaração foi dada após o governo norte-coreano confirmar a realização de seu 5º teste nuclear.

Obama foi informado a bordo do Air Force One pela assessora de segurança nacional, Susan Rice, sobre atividades sísmicas nesta sexta-feira relatadas próximo ao local de testes nucleares na Coreia do Norte, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Josh Earnest.

Obama reiterou o comprometimento inabalável dos EUA com a segurança de seus aliados na Ásia e ao redor do mundo, disse Earnest.

O anúncio do teste nuclear coincide com as celebrações do 68º aniversário do regime comunista de 1948. Segundo a televisão estatal da Coreia do Norte, o teste nuclear foi realizado na base de Punggye-ri, no nordeste do país, o mesmo lugar onde foram detonadas as bombas atômicas em 2006, 2009, 2013 e em janeiro deste ano.

“Nossos cientistas conduziram uma detonação de uma ogiva nuclear em teste no norte do país. O partido enviou uma mensagem de felicitações para a realização do teste bem-sucedido”, informou ainda a televisão estatal.

Do G1