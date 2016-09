Publicada em 5 de setembro de 2016 às 10:22

Os custos de produção no cultivo da soja e do milho em três cidades sul-mato-grossenses foram levantados e debatidos nesta semana, após a criação do projeto Mapeamento da Economia Agrícola de Mato Grosso do Sul (MEA/MS), realizado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) com o apoio da Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul).

Olhando para o crescimento

Ao todo, entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro, cerca de 30 produtores rurais participaram de paineis onde a realidade rural dos municípios de Iguatemi, Amambai e Ponta Porã foi apresentada e discutida em grupo. O objetivo dos paineis é elaborar, em conjunto com profissionais do departamento de economia do Sistema Famasul e da Embrapa Agropecuária Oeste, uma radiografia dos custos de produção das diferentes regiões produtoras de grãos do Estado.

O primeiro município a receber os técnicos foi Iguatemi, escolhida por se tratar de uma região com agricultura em expansão e com potencial de crescimento. Durante o encontro, realizado no dia 30, foi identificado que a cidade tem cerca de 100 mil hectares em condições adequadas e sustentáveis para o cultivo de grãos.

Trabalho em grupo

As reuniões permitem o levantamento detalhado dos gastos com insumos como sementes, maquinário e equipamentos, além de calculado o preço da terra ao produtor, que se difere em casos em que a terra é do agricultor ou arrendada por ele para a atividade.

“Após mapeados esses custos, chegamos a um resultado construído em conjunto. Essas informações são disponibilizadas ao produtor e são apuradas por nós, permitindo que seja verificada a rentabilidade econômica da atividade e, ainda, identificada qual a realidade da agricultura em cada região”, detalha o analista econômico do Sistema Famasul, Luiz Eliezer Gama.

Cronograma

Nesta terça-feira (6), o painel acontece em Maracaju. Ainda neste mês, passa também por Sonora, no dia 13, e por Costa Rica, no dia 14. Para outubro, as cidades de Bonito e Sidrolândia estão previstas. Até abril do próximo ano, 14 municípios terão recebido a iniciativa.