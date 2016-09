Publicada em 15 de setembro de 2016 às 16:50

Um Projeto de Lei apresentado pela Deputada Estadual Antonieta Amorim nesta quinta-feira (15), estabelece novas regras para o ensino de Educação Física. Com a lei, as aulas de Educação Física nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul só poderão ser ministradas por profissionais com licenciatura em Educação Física.

Segundo o presidente do Conselho Regional de Educação Física (Crefi 11) Ubiratam Brito de Mello, se for aprovado pelo Governo do Estado, o projeto deve proporcionar uma educação que atenda o desenvolvimento das capacidades sociais, afetivas, psicológicas, intelectuais e motora, visando uma qualidade de vida mais saudável às crianças e adolescentes, além de ajudar nos relacionamentos pessoais.

De acordo com Ubiratam, ainda há escolas no Estado em que as aulas de Educação Física são ministradas por profissionais de outras áreas, como pedagogos. Com isso, os alunos podem ser expostos ao risco de lesões ou não conseguirem aproveitar plenamente os benefícios que as aulas podem oferecer.

Para Antonieta, a presença do profissional de Educação Física nas escolas permite que os alunos desenvolvam melhor as atividades, sem riscos de lesão, e aproveitem melhor a programação das aulas e seus benefícios. O projeto deve ser agora analisado pela Assembleia, e se aprovada, será encaminhada ao Governo do Estado.

Da Assessoria