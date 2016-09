Publicada em 8 de setembro de 2016 às 17:49

Programa Domínio Percevejo da FMC realiza intercâmbio técnico com produtores do país

Objetivo é levar orientações gratuitas sobre a prevenção e controle de percevejos na soja e no milho

A partir de setembro, a FMC Agricultural Solutions promove o Programa Domínio Percevejo nos principais polos agrícolas produtores de soja e milho do país. Os produtores rurais das principais cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Pará, Maranhão e Piauí terão a oportunidade de participar de palestras e receber orientações de especialistas sobre como realizar o controle de surtos de percevejos, bem como o manejo adequado para cada situação.

De acordo com o gerente de inseticidas da FMC, Adriano Roland, o percevejo é considerado uma das pragas que mais prejudicam e atacam a cultura de soja e milho, pois o dano é direto no grão, afetando a qualidade, o vigor e alterando o balanço de proteínas e óleos da semente. “Diante desse cenário, a FMC desenvolveu a proposta de um manejo único que leva em consideração a situação da praga, a necessidade de controle em cada momento da cultura e os desejos do produtor rural de proteger o seu investimento, a sua produtividade e ter uma atividade segura para si e para o meio ambiente. O Programa Domínio Percevejo FMC busca orientar o controle 100% conectado com o cenário atual”, destaca.

O portfólio da empresa possui um produto para cada momento da cultura e com o movimento da praga, que confere proteção da produtividade e mais sementes de qualidade. O inseticida Mustang é único no controle de percevejo na dessecação de plantio, também é vital para os produtores de semente e para os que fazem a safrinha de milho ou o plantio de trigo, recomendado para aplicações na pré-colheita; O Rocks, tratamento de sementes com alto poder de proteção de stands e desenvolvido exclusivamente para as tecnologias BT do milho; o Hero é um inseticida com knockdown diferenciado que diminui a população de percevejo em soja e milho no final da fase vegetativa, deixando o ambiente melhor para o sucesso do manejo na fase reprodutiva; e o inseticida Talisman, na fase reprodutiva, possui excelente efeito de choque e ação eficaz no controle de ninfas, é um produto completo.

O programa tem início em setembro no Rio Grande do Sul e depois vai para outros estados, até ser finalizado em fevereiro no Norte do país. “Serão mais de 100 eventos, entre palestras no campo, nas cidades, encontros técnicos e treinamentos. Nosso objetivo é alcançar diretamente mais de 5.000 pessoas, entre técnicos e agricultores. Faz parte dos princípios da FMC investir em soluções de qualidade que promovam rentabilidade e produtividade. Precisamos estar junto aos produtores para entender suas necessidades e contribuir com o sucesso de sua produção”, ressalta.