Publicada em 21 de setembro de 2016 às 18:21

A edição desta terça-feira (20/09) do Programa Estrada para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR e pela CCR MSVia, atendeu a 88 caminhoneiros. O evento aconteceu das 15h às 21h no pátio de estacionamento do Posto Kátia Locatelli, localizado no km 462 BR-163/MS, em Campo Grande.

Durante a ação, os participantes puderam se submeter gratuitamente a testes de colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade visual e auditiva, além de fazer aferição de pressão arterial e medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), e corte de barba e cabelo.

A CCR MSVia aproveitou a oportunidade para divulgar as mensagens da Concessionária em alusão à Semana Nacional de Trânsito, com destaque para a campanha “Siga Essa Voz”, criada pelo Grupo CCR, e que tem como embaixadores o cantor Daniel, o atleta paralímpico Fernando Fernandes e a modelo Paola Antonini.

A edição de setembro do Estrada para a Saúde do Instituto CCR da CCR MSVia teve como parceiros a Mercedes Benz, o Posto Kátia Locatelli, o Centro de Beleza Luniiv (corte de cabelos) e da Escola Padrão (serviços de enfermagem).