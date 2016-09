Publicada em 5 de setembro de 2016 às 12:10

A professora do curso de Nutrição da UNIGRAN, Rita de Cássia Dorácio Mendes, é uma das premiadas pelo Conselho Regional de Nutrição – CRN3, como Destaque Profissional do Ano na área de Nutrição Clínica. Dos quase 20 anos de carreira, durante quatro, a nutricionista foi coordenadora do Núcleo de Nutrição, e outros seis anos, esteve à frente da coordenação do curso na Instituição.

O “Prêmio Destaque Profissional Nutrição” é o primeiro prêmio criado pelo CRN-3, sendo instituído em 1996. Os profissionais são indicados pelos próprios colegas e a premiação é feita por área de atuação, dentro de cada estado – São Paulo e Mato Grosso do Sul – abrangido pela Regional.

Para Rita Mendes, tanto a indicação, como a premiação, foi uma surpresa. “Sempre pensamos que os prêmios vão para profissionais dos maiores centros. Ter o trabalho reconhecido, estando no interior do estado, é realmente muito gratificante”, comemora.

Contudo, a nutricionista garante que a premiação é o reconhecimento ao seu histórico profissional. “A Nutrição é um agente transformador na promoção à saúde e, no papel de docente, é muito honroso estar entre os premiados”, ressalta.

O prêmio foi entregue em solenidade durante um jatar comemorativo, em Campo Grande, na última sexta-feira, 2. Em Mato Grosso do Sul também receberam o prêmio como Destaque Profissional – 2016 outras duas nutricionistas: Patrícia Vieira Del Ré – área de Alimentação Coletiva e Tailci Cristina da Silva – em Saúde Pública.