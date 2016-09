Publicada em 7 de setembro de 2016 às 10:00

Quase duas mil pessoas estiveram no Palácio Tiradentes, Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (05), em razão do aniversário de 181 anos da PMMS.

O evento solene comemorou a data com entrega da Medalha do Mérito Policial Militar, a mais alta comenda da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, outorgada à Policiais Militares, Autoridades Civis ou Militares que tenham prestado relevantes serviços à Corporação e que efetivamente contribuíram com a Instituição.

O Deputado Estadual Professor Rinaldo (PSDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, foi uma das 75 personalidades agraciadas com a Medalha do Mérito, sendo o único deputado. “Fico feliz em ser lembrado pelo trabalho feito na Assembleia. Todos os deputados se empenham em colaborar com o trabalho da Polícia e para fortalecer a Segurança Pública”, resumiu o deputado.

No evento, que contou com a presença do Governador Reinaldo Azambuja e diversas outras autoridades, também houve a formatura de 364 sargentos que concluíram o Curso de Formação nos municípios de Campo Grande e Dourados. O objetivo do curso foi capacitar os formandos a exercerem novas funções, possibilitando a ascensão na carreira, e melhorar ainda mais o atendimento à população do Estado.

Da Assessoria