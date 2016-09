Publicada em 9 de setembro de 2016 às 11:50

Com o suporte do Sebrae, grupo fornece a órgãos públicos produtos de qualidade



O projeto Despertar Rural, organizado pelo Sebrae em parceira com associações de agricultores e prefeituras municipais, já há três anos auxilia produtores de Amambai, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de desenvolver o empreendedorismo e promover a inovação, a gestão e o acesso a mercados, o Despertar Rural atende a 22 produtores de frutas e hortaliças que formam a Associação dos Agricultores Familiares de Amambai (Assafam).

O especialista do Sebrae responsável pela ação, Emerson de Medeiros Dias, explica que o projeto disponibiliza um técnico do mercado para dar suporte na comercialização e um profissional para auxiliar na produção. “O projeto segue a mesma linha no estado inteiro. O Sebrae dá o suporte para um ou dois grupos nos municípios, onde os consultores fazem todo o planejamento produtivo e de comercialização para as compras públicas”.

Frutas que dão resultado

O destaque da produção é o morango. A safra de 2016 contou com cerca de 30 mil plantas cultivadas, que são fonte de renda para muitos agricultores da região. É o segundo ano em que o projeto dá suporte aos produtores da fruta, e introduziu novas tecnologias e melhorias que aperfeiçoaram e impulsionaram a produção, como o controle de pragas.

A agricultora Geslaine Aparecida Alves, que faz parte da Assafam, cultiva um total de 14 canteiros de 70 metros de comprimento, somando em torno de 12 mil plantas, e distribui de 40 a 50 bandejas de morango, atendendo escolas e creches, além do mercado local.

‘Pra mim é muito bom, eles vêm na horta, auxiliam. Tomara que o projeto continue. Com ele, eu produzo a mesma quantidade de produtos, só que com mais qualidade’. Futuramente, a associação pretende expandir o fornecimento para quartéis e outras instituições.

O agricultor Douglas Montezani também planta morangos e, recentemente, com o auxílio do projeto, introduziu na produção uma nova variedade chilena da fruta, a Albion. Com cerca de 5 mil mudas, na próxima safra o produtor pretende colher o dobro da produção com a mesma quantidade de plantas da safra passada.

Progresso para todos

A consultora do Sebrae, Idete Mendes, é responsável por organizar a comercialização e venda dos frutos. ‘O trabalho todo é voltado para a união dos associados e a venda em conjunto. Essa venda é conjunta porque ela é destinada aos programas especiais e governamentais. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que atende a escolas municipais e estaduais e também ao programa da Conab, é um recurso federal que obrigada a compra de produtos de agricultores formalizados’. Segundo a consultora, individualmente, os produtores não têm capacidade produtiva para ofertar quantidades grandes, mas a criação da associação possibilitou que demandas maiores e outros mercados fossem atendidos.

Além do auxílio prestado pelos consultores e técnicos do Sebrae, os agricultores da Assafam contam também com a ajuda da Prefeitura de Amambai. A agrônoma do órgão municipal, Vânia Cristina Pessin, explica que são oferecidos suporte de assistência técnica, adubação e políticas públicas como a das compras governamentais, que auxiliam no fornecimento dos produtos a instituições do município e do estado.

‘Ajudamos carregando caminhões; também plantamos uma variedade nova, dá pra ver que se cresce esse ramo. Damos todo esse suporte pra eles porque existe um potencial muito grande na região’, afirma Pessin.

A associação atende a instituições públicas, mercados e supermercados da região, e participa também de feiras livres, estimulando a economia local e contribuindo com a renda dos agricultores familiares. O progresso vem não só para os produtores, que recebem todo um apoio tanto na produção quanto na comercialização dos itens, mas também para o município, que compra produtos diretamente agroecológicos de qualidade e com preço acessível.