Publicada em 8 de setembro de 2016 às 13:23

Procon organiza ações em comemoração aos 26 anos do Código do Consumidor

A Prefeitura de Dourados, através do Procon (Programa Municipal de Defesa do Consumido) já está organizando as ações em comemoração ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), em 11 de setembro.

As ações em Dourados serão realizadas entre os dias 12 a 14 deste mês, com orientações, palestras e atendimento em Distrito de Dourados.

O objetivo é reduzir o numero de reclamações, orientando os fornecedores e firmando compromisso de respeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Na segunda-feira, dia 12, das 07h30 às 17h, haverá atendimento no calçadão da Praça Antônio João, com objetivo de dar continuidade à campanha Saindo do Sufoco 2.

Na terça-feira, dia 13, o atendimento será no distrito de Itahum, na Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano Perequeté. Está programado durante todo o dia realização de palestras, registros de reclamações, informações e orientações.

Na quarta-feira, dia 14, os representantes do Procon estarão fazendo orientações através da programação da Rádio Coração, das 8h às 8h30.