Publicada em 20 de setembro de 2016 às 14:08

A Prefeitura de Dourados, através do Procon municipal realizou pesquisa comparativa de preços de medicamentos entre os dias 16 a 19 de setembro.

A pesquisa envolveu 08 drogarias da cidade de Dourados. Foram pesquisados 68 medicamentos, sendo 34 de referência e 34 genéricos ou similares.

Confira aqui a pesquisa completa

Com base na diversidade de política de preços adotada pelos diversos estabelecimentos e para que fosse possível efetuarmos um comparativo, definimos os seguintes parâmetros para a pesquisa:

Levantar, pessoalmente, os preços em farmácia/drogaria (loja física), de médio e grande porte, escolhidas aleatoriamente;

Pesquisar somente o medicamento de referência e o genérico ou similar de menor preço com a mesma apresentação do de referência, definida pelo Procon, independente do laboratório) encontrado no estabelecimento no dia da coleta;

Utilizar como critério o “preço a vista com desconto máximo para o cliente comum”, independente da exigência de cadastro do consumidor. Entendendo-se como cliente comum aquele que não possui nenhuma condição especial (aposentado, empresas, planos de saúde conveniados, etc.);

É importante frisar que os preços dos medicamentos necessitam de aprovação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e os reajustes dos medicamentos ocorrem anualmente. A última publicação foi a Resolução nº 1, de 14/03/2016 da CMED, que dispõe sobre a forma de definição do Preço do Fabricante(PF) e do PMC (Preço Máximo ao Consumidor) dos medicamentos, estabelece a forma de apresentação do Relatório de Comercialização à CMED, disciplina a publicidade dos preços dos produtos farmacêuticos e define as margens de comercialização desses produtos.

Com base no exposto, apresentamos a seguir os resultados da pesquisa.

Percentual de abastecimento de produtos, em relação ao total de 68 itens pesquisados:

São Bento – 66 itens (97%)

Auxiliadora – 68 itens (100%)

Drogacity – 57 itens (84%)

Pague Menos – 68 itens (100%)

Drogasil – 57 Itens (84%)

Maxi Popular – 68 itens (100%)

Preço Popular – 66 itens (97%)

Ultra Popular – 65 itens (96%)

Do total dos itens comparados, a Farmácia Ultra Popular foi a que apresentou a maior quantidade de medicamentos com menor preço (49 itens), seguida da Farmácia Pague Menos com 08 itens mais baratos.

Entre os medicamentos de referência, a maior diferença do menor para o maior preço encontrada foi:

Diferença: 216,30%

Medicamento: Dexason – Teuto

Apresentação: Creme Derm 10 g

Maior preço: R$ 6,96

Menor preço: R$ 2,20

Preço médio: R$ 5,17

Diferença: 151,45

Medicamento: Amoxil – Glaxosmithkline

Apresentação: 500 mg – 21 cápsulas

Maior Preço: R$ 79,71

Menor Preço: R$ 31,70

Preço Médio: R$ 59,59

Entre os medicamentos genéricos ou similares, a maior diferença entre o menor e maior preço encontrada foi:

Diferença: 1.621,11%

Medicamento: Albendazol

Apresentação: 400 mg – 1 comprimido mastigável

Maior preço: R$ 13,60

Menor preço: R$ 1,60

Preço médio: R$ 4,94

Os preços apresentados na pesquisa realizada no mês de julho de 2016 apresentaram queda de aproximadamente 11,3% em relação a pesquisa realizada no mês de setembro.

Na comparação entre preços de medicamentos de referência e genéricos ou similares, observa-se que a diferença é grande. Por serem produzidos por diversos laboratórios, os medicamentos genéricos ou similares são, em geral, mais baratos. Mas é bom lembrar que um genérico ou similar de um mesmo laboratório também pode apresentar preços diferentes entre as drogarias/farmácias. Logo, é essencial a pesquisa de preços sempre aliada à recomendação e prescrição médica.

Antes de comprar o medicamento verifique o prazo de validade;

Verifique se o número do lote, prazo de validade e data de fabricação que constam na caixa do medicamento são iguais aos marcados nas cartelas ou frascos;

Guarde sempre o medicamento em local seco, arejado e fora do alcance de crianças. Tenha cuidado especial com remédios de formato ou aroma atrativo às crianças (formato de bichinhos, cheiro ou gosto de chiclete ou bala etc.);

Todo medicamento deve possuir o número de registro no Ministério da Saúde.

O Procon de Dourados informa que o objetivo da pesquisa é esclarecer o público e que os seus resultados não poderão ser utilizados para fins publicitários.