Publicada em 14 de setembro de 2016 às 08:48

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Naviraí na tarde desta terça-feira (13) Adnilson L.S., 39 anos, servente de pedreiro, por estar transportando uma menina de 4 anos no banco traseiro do veículo que dirigia. A menina foi retirada de uma família de Xambre/PR. O homem dirigia um S.U.V. (Sport Utility Vehicle) Gm tracker, placas de Umuarama/PR e seguia sentido Campo Grande. Adnilson é funcionário dos avós em uma propriedade rural e retirou a menina se utilizando do veículo sem autorização dos pais ou avós da criança.

Em diálogo com a menina, esta apresentou relatos de atos libidinosos, que pela legislação atual, se enquadram como estupro de vulnerável. A criança já conhecia Adnilson e não apresentava sinais aparentes de abalo pela situação.

Entendendo o caso:

Na abordagem realizada pela PRF na BR 163, Unidade Operacional de Naviraí, foi solicitado ao condutor do veículo que fizesse o teste do etilômetro. O teste acusou que o condutor estava embriagado (0,38 mg/l). Os policiais então solicitaram documentação de uma menina que era transportada no banco de traseiro verificando então que o condutor não detinha vínculo familiar com a menina. Por meio de contatos telefônicos os PRFs descobriram então que a menina havia sido retirada da família sem o consentimento desta. O condutor então foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí por Estupro de Vulnerável, furto do veículo automotor e por dirigir sob efeito de álcool.

Os pais da menina se dirigiram para Naviraí para cuidar da menor vítima.