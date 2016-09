Publicada em 1 de setembro de 2016 às 12:11

PRF prende homem com 50 quilos de crack na BR 262, em Três Lagoas

Por volta das 20h40 desta quarta-feira, 31, na BR-262, km 21, em Três Lagoas a Policia Rodoviária Federal abordou um veículo I/Hyundai/Azera 3.3, placas de Campo Grande, conduzido por K.A.Q., de 52 anos, e apreendeu 50 kg de crack.

O condutor disse que estava indo entregar CDs em uma rádio em Três Lagoas, e que pretendia fazer a entrega e retornar para Campo Grande, cidade em que reside e trabalha como professor.

Diante de fundada suspeita, os policiais realizaram vistoria minuciosa no automóvel encontrando a droga ocultada no painel dianteiro do veículo.

O condutor disse que não sabia haver droga no seu carro, que é proprietário do automóvel há cerca 6 meses e que comprou o mesmo por R$ 37.000,00.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.