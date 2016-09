Publicada em 8 de setembro de 2016 às 07:15

Na manhã de terça-feira (06), por volta das 07h, na BR 262, Km 21, em frente à Unidade Operacional da PRF, policiais rodoviários federais abordaram um veículo Honda/Civic LXS, placas de Carapicuíba/SP, conduzido por E. M. R. R., 22 anos, calheiro, que estava na companhia da passageira L. V. F., 18 anos, estudante.

Tendo em vista o nervosismo do condutor e as respostas contraditórias acerca da origem e do destino da viagem, os policiais realizaram busca minuciosa no automóvel e localizaram um rádio comunicador oculto, fato que despertou a desconfiança de que estivesse atuando como “batedor” de outro veículo com carga ilícita.

Em razão dos fatos, a equipe realizou busca nas proximidades do local e encontrou o automóvel Renault/Logan, placas aparentes de São Paulo/SP, abandonado na altura do Km 28, com cerca de 897 quilos de maconha.

Ao inspecionar o veículo abandonado, os agentes da PRF constataram que se trata na verdade do veículo Renault/Logan, placas de Belo Horizonte/MG, de propriedade de empresa de locações de veículos.

Questionado, o motorista respondeu que saiu da cidade de Ponta Porã e que tinha como destino a cidade de São Manoel/SP. Ele informou que, pela viagem, receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que tinha conhecimento de que o referido veículo que transportava o entorpecente foi alugado e teve suas placas adulteradas para este transporte.

Foi dada voz de prisão ao condutor e à passageira, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas internacional, associação para o tráfico, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. Eles foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas, juntamente com os automóveis e o entorpecente apreendidos.

A droga interceptada tem o valor estimado em 900 mil reais no estado de São Paulo.