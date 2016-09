Publicada em 20 de setembro de 2016 às 06:59

Na manhã desta segunda-feira, 19, no KM 267 da BR 163, em Dourados, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 1.239.575,00 (hum milhão, duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e setenta e cinco reais) em espécie em poder de D.R.P., de 24 anos, morador de Dourados, condutor de um veículo Volvo/FH 440 6X4, placa de Dourados. O motorista declarou que foi contratado para fazer um frete de gênero alimentício (açúcar) até a cidade de São Paulo. Na volta, em uma das suas paradas na cidade de Campinas/SP, recebeu convite para trazer dinheiro dentro de pneu em sua carreta. O pneu foi montado no primeiro eixo do semi reboque do veículo.

Os policiais precisaram pedir o auxílio de uma agência bancária da cidade para utilização de uma máquina de contar cédulas, tamanha a quantidade de cédulas.

Ele declarou que o destino do dinheiro seria Campo Grande, embora tenha sido apreendido em Dourados, ou seja, fora da rota entre a origem e o destino alegado. O condutor não soube dizer qual seria a origem e a finalidade dos valores apreendidos.

Conforme legislação, o limite máximo para transporte de dinheiro em espécie é de 10 mil reais, acima deste valor, para efetuar o transporte é necessária uma autorização da Receita Federal.

Preso, veículo e dinheiro foram entregues à Polícia Federal de Dourados.