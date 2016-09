Publicada em 4 de setembro de 2016 às 07:23

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã deste sábado, 03, na BR 163, km 408, em Nova Alvorada do Sul, 808 kg de maconha.

A equipe da PRF encontrou um veículo Hyundai/Santa Fé, placas do Distrito Federal, abandonado no acostamento da rodovia. A droga estava dentro do veículo, que tinha indícios de adulteração nos elementos identificadores (chassi/ motor). Veículo e substância entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul para as providências legais.

Já no início da tarde, às 13h30, também em Nova Alvorada do Sul, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão Iveco/Stralis (placas de SP), tracionado a um semi-reboque, que havia sido roubado de uma empresa de engenharia na noite anterior.

O condutor apresentou nervosismo e contradições, e após uma ligação na empresa foi constatado o roubo, informado ao diretor da empresa pelo motorista na manhã desse sábado. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul. A ocorrência foi na BR 267, km 242.