Publicada em 6 de setembro de 2016 às 16:29

A Policia Rodoviária Federal em fiscalização nesta terça-feira (06), por volta das 03h, na BR 463, Km 68, apreendeu 80 kg de maconha que seria levada para Brasília/DF.

Em abordagem a um veículo VW saveiro com placas de Brasília /DF, conduzido por H. O., 29 anos, separado, eletricista, morador em Campina Grande/PB, após revista minuciosa no veículo foram localizados aproximadamente 80 kg de maconha que estavam escondidas nas laterais, painel e carroceria do veículo.

Questionado, o condutor disse que ganharia R$ 5.000,00 para entregar o entorpecente em Brasília- DF.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.