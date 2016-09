Publicada em 12 de setembro de 2016 às 16:50

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta segunda-feira, 12, por volta de 11h50, na BR 262, km 21, 29 kg de maconha que estavam escondidos no teto de um veículo VW/Quantum.

Durante fiscalização, a PRF abordou o veículo VW/Quantum GL, com placa de Jaú/SP, conduzido por W. F.S., 30 anos, pintor.

Durante a entrevista, o condutor apresentou nervosismo e contradições em suas respostas, disse que estava indo em Andradina/SP trocar a VW/Quantum por um VW/Gol, pois havia comprado o veículo e não tinha gostado, que é pintor em Água Clara/MS e que trabalha e mora com o seu tio.

Em razão de fundada suspeita, foi realizada uma busca minuciosa no automóvel sendo localizados 29 kg de maconha em um compartimento oculto no teto do veículo. Sobre o entorpecente, o motorista informou que pegou o automóvel preparado em Água Clara, e que iria entregar na cidade de Lins/SP, e receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.