Publicada em 5 de setembro de 2016 às 15:20

A Policia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desse domingo (04), ás 06h30, 603 kg de maconha na BR-060, km 498.

A PRF deu ordem de parada a um veiculo VW Voyage, placas de MS, porém o condutor não obedeceu a determinação policial e empreendeu fuga sentido Nioaque.

Na altura do km 498 o veiculo foi abandonado em uma estrada vicinal e o condutor fugiu, sendo realizado buscas no local, porém não foi possível localizar o condutor. No interior do veiculo foram encontrado diversos tabletes de maconha que totalizaram 603 quilos.

O veiculo estava preparado para o transporte da droga, pois estava com a suspensão reforçada (molas duplas e com borrachas reforçando os amortecedores traseiros) para suportar uma maior capacidade de carga, estando inclusive sem o banco traseiro.

A ocorrência foi encaminhado para Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.