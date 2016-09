Publicada em 17 de setembro de 2016 às 06:28

A Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização nesta sexta-feira, 16, por volta das 08h, na BR-060, km 368, apreendeu 43.900 kg de cocaína. A droga estava em um veículo Peugeot/207Passion, placa de Campo Grande, conduzido por A. B. G., 22 anos.

Os agentes abordaram o veículo, e questionando sobre a origem e o destino da viagem, o condutor entrou em contradição, demonstrando estar nervoso com a abordagem policial, fato que chamou a atenção da PRF, e a mesma resolveu fazer uma busca minuciosa no interior do veículo, encontrando no porta-malas, 02 (dois) compartimentos “preparados”, com sinais de solda e que destoava com o restante da estrutura do veículo sobre a caixa de roda traseira de ambos os lados.

Perguntado ao motorista sobre aquele “compartimento”, o mesmo declarou que havia adquirido o veículo desse jeito. Foi efetuado então a abertura do compartimento e encontrando em seu interior 43.900 kg de pasta base de cocaína.

O condutor disse que foi contratado por uma pessoa em Ponta Porã para pegar o veículo em um posto de gasolina em Ponta Porã e levar para São Paulo, e que receberia a quantia de R$ 5.000,00.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.