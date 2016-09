Publicada em 1 de setembro de 2016 às 11:15

PRF apreende 3 toneladas de maconha no meio de mudança

Na tarde desta quarta-feira (31), por volta de 15h, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR 163, km 454, município de Campo Grande, 3.314,5 Kg de maconha em um veículo Volvo/VM 260, placas de Sorriso/MT, conduzido por T. D., 32 anos.

A PRF abordou o veículo, e o condutor informou que vinha de Maringá-PR, onde carregou uma mudança com destino a Mato Grosso. Durante a fiscalização no interior do compartimento de carga, foi observado que os móveis transportados estavam em péssimo estado e a ausência de roupas ou objetos menores. Após retirar alguns móveis, foi localizado um compensado formando uma grande caixa. Após retirar a madeira, foi encontrada 3.314,5 Kg de maconha.

O condutor informou que foi contratado por uma pessoa desconhecida para transportar a droga e que já pegou o caminhão carregado em Maringá-PR e o levaria até a Bahia. Pelo transporte da droga receberia a quantia de R$ 6.500,00.

A ocorrência foi encaminhada para DEPAC – Piratininga.