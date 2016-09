Publicada em 19 de setembro de 2016 às 15:18

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 27 kg de cocaína nesta segunda-feira, 19, por volta das 03h. O flagrante aconteceu na BR 262 km 600.

Em fiscalização de rotina, A PRF abordou um caminhão guincho, placa de Corumbá, conduzido por C.H.E.P., 29 anos, o qual transportava um veículo Fiat/Siena Fire, de placa de Corumbá.

Ao realizar revista minuciosa, foi encontrado e apreendido 27 kg de cocaína acondicionadas dentro dos quatro pneus do veículo Fiat/Siena. Ao ser questionado o condutor disse não ter conhecimento da droga, e que o veículo tinha sido pego pelo seu chefe, “Sr. Ohrane,” o qual acondicionou o veículo Siena no guincho. Ele disse também que foi orientado pelo seu chefe a levar o veículo até a concessionária Fiat Enzo e, ao chegar no local, ligar para o “Sr. Maurílio”, o qual receberia o veículo.

A ocorrência foi entregue na Polícia Federal de Corumbá para devidas providências.