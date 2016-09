Publicada em 13 de setembro de 2016 às 14:52

A Polícia Rodoviária Federal, nesta terça-feira (13), por volta de 03h, na BR-262, km 140, abordou um veículo VW/Voyage CL, placas de Campo Grande, conduzido por T.X.A., 27 anos, pintor, sendo que durante entrevista o condutor apresentou nervosismo e disse que estava indo para Inocência/MS construir uma casa em um lote que ganhou do seu pai.

Ao realizar uma busca minuciosa no automóvel foi localizado inúmeros tabletes de maconha em um compartimento oculto sobre o assoalho do veículo, atrás e embaixo do banco traseiro, totalizando 100kg.

Sobre o entorpecente, o motorista informou que pegou o automóvel preparado em Campo Grande, e entregaria na cidade de Belo Horizonte/MG, onde receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Policia Civil de Água Clara.