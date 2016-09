Publicada em 5 de setembro de 2016 às 08:28

O presidente filipino, Rodrigo Duterte, ameaçou e xingou o norte-americano Barack Obama de “filho da puta” pelas críticas que o democrata fez à política de tolerância zero contra tráfico de drogas adotada pelo governo de Manila e a qual já levou a milhares de execuções extrajudiciais.

“É bom você não interferir, senão, filho da puta, vou te fazer pagar por isso”, disse Duterte nesta segunda-feira (5), ao ser questionado por um repórter de como explicaria a Obama o alto número de homicídios extrajudiciais. Duterte e Obama se encontrarão pessoalmente nas próximas horas, no Laos, em uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O filipino também disse ser o líder de um país soberano e ter obrigação de se explicar somente à sua população.

Nos últimos dois meses, a polícia filipina matou mais de 2 mil pessoas suspeitas de produzirem ou traficarem drogas. As execuções chamaram a atenção de outros países, como os Estados Unidos, que, em agosto, demonstraram preocupação com a política de Duterte, eleito em maio. Aos 71 anos de idade, Duterte também já ameaçou retirar as Filipinas da Organização das Nações Unidas (ONU) e sugeriu propor à China e às nações africanas a criação de um novo bloco internacional.

