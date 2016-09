Publicada em 6 de setembro de 2016 às 17:49

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, desculpou-se hoje (5) por ter insultado o líder norte-americano, Barack Obama, chamando-o de “filho da puta”. Em uma declaração lida por seu porta-voz, Duterte admitiu que seus “fortes comentários” provocaram “preocupação e angústia”.

“Nós também lamentamos que tenha se tornado um ataque pessoal ao presidente dos Estados Unidos”. Ontem, Duterte tinha sido questionado por um repórter sobre o que diria para Obama caso o norte-americano criticasse a política de tolerância zero contra o tráfico de drogas adotada pelas Filipinas, a qual tem gerado execuções extrajudiciais de criminosos. “É bom você não interferir, senão, filho da puta, vou te fazer pagar por isso”, respondeu Duterte, referindo-se a Obama, com quem deveria se reunir hoje, no Laos, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

A ofensa de Duterte, porém, fez Obama cancelar seu encontro bilateral. Nos últimos dois meses, a polícia filipina matou mais de 2 mil pessoas suspeitas de produzirem ou traficarem drogas. As execuções chamaram a atenção de outros países, como os Estados Unidos. Aos 71 anos de idade, Duterte foi eleito em maio e já ameaçou também retirar as Filipinas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Da AnsaFlash