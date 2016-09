Publicada em 9 de setembro de 2016 às 07:40

O presidente da Junior Achievement de Mato Grosso do Sul, Julião Gaúna, abre, nesta sexta-feira (09/09), às 10h30, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande (MS), a Feira de Miniempresas 2016, que proporciona a estudantes experiência prática na organização de empresas com a ajuda de profissionais voluntários de empresas parceiras. O evento, que conta com o apoio da Fiems, Sesi, Senai, IEL, Senac, Senar e Sebrae/MS e prossegue até domingo (11/09), é a oportunidade para os alunos do Ensino Médio das escolas participantes colocarem em prática tudo o que aprenderam de maio a setembro deste ano.

Segundo Julião Gaúna, a Feira de Miniempresas é promovida pela Junior Achievement de Mato Grosso do Sul com o objetivo de disponibilizar um espaço para que os jovens possam vivenciar o mercado, apresentar estratégias de negócio e comercializar as próprias produções para o público em geral. “Neste ano, temos estudantes de várias escolas apresentando e comercializando os seus produtos no espaço cedido pelo Shopping Norte Sul Plaza, que apoia a nossa iniciativa”, destacou.

Ele acrescenta que a Feira serve também para expor o trabalho produzido pelos estudantes e mostrar aos alunos que é possível, por meio do trabalho e do ensino profissionalizante, mudar de comportamento e alcançar o sucesso. “Pessoas éticas honestas, leais, solidárias e comprometidas têm mais chance de vencer na vida e, por isso, a indústria, o comércio, os serviços e a agropecuária estão alinhados no objetivo de conduzir os nossos jovens ao caminho correto e com mais oportunidades. Com conhecimento, eles podem se tornar empreendedores e, dessa forma, a Junior Achievement está preparando e fortalecendo a juventude para ultrapassar as barreiras que vão surgir na vida. Este é nosso papel”, reforçou.