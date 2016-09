Publicada em 2 de setembro de 2016 às 15:40

A 6ª edição do Prêmio MS Industrial de Jornalismo, que neste ano oferece aos grandes vencedores das modalidades Capital e Interior uma viagem a Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, com direito a acompanhante, estão com as inscrições abertas até o próximo dia 10 de outubro. Para participar, as reportagens deverão ter sido veiculadas de 1º de janeiro a 6 de outubro deste ano e as inscrições podem ser feitas por meio do site da Fiems (www.fiems.com.br).

As categorias são Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo nas modalidades Capital e Interior, com exceção do Telejornalismo, que é apenas para a modalidade Capital. Cada participante poderá inscrever no máximo dois trabalhos em cada categoria, vedada inscrição do mesmo trabalho em categorias diferentes, sendo que cada trabalho corresponderá uma ficha de inscrição.

As reportagens com mais de um autor devem ser inscritas por apenas um deles, porém deverá ser anexada à ficha de inscrição, que acompanhará o material a ser avaliado, autorização de todos os integrantes da equipe de jornalistas responsáveis pela produção, quando for o caso. Para os primeiros colocados da modalidade Capital, o valor será de R$ 9 mil, enquanto os segundos colocados levarão R$ 3 mil.

Já na modalidade Interior os primeiros colocados receberão R$ 6 mil e os segundos lugares R$ 2 mil, sendo que os grandes vencedores das duas modalidades ganharão, cada um, uma viagem para Las Vegas com direito a acompanhante. “Com esse prêmio, nós valorizamos os nossos profissionais, mostrando a indústria de Mato Grosso do Sul e as nossas potencialidades”, destacou o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Serviço – Para se inscrever basta acessar o endereço eletrônico http://www.fiems.com.br/premio-ms-industrial-de-jornalismo-2016