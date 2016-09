Publicada em 8 de setembro de 2016 às 14:00

Murilo realiza o sonho de mais 450 famílias e entra para a história como o prefeito que mais garantiu unidades habitacionais em Dourados

A Prefeitura de Dourados e Caixa Econômica Federal entregam nesta sexta-feira, dia 9, as 450 casas do Residencial Dioclécio Artuzi III, localizado na região do Guaicurus. O residencial faz parte do programa habitacional de Dourados, construído na gestão do prefeito Murilo.

Para as obras foram utilizados recursos do programa “Minha Casa Minha Vida”, viabilizados diretamente pelo Município com o Governo Federal na gestão da presidente Dilma Rousseff. A Prefeitura colocou contrapartida financeira e também toda a estrutura da Diretoria de Habitação em tempo integral para cadastramento e atendimento das pessoas desde o início do processo.

As casas serão entregues aos moradores contemplados entre 8h e 12h desta sexta-feira, mas desde quarta-feira a movimentação é intensa no local. As empresas de energia elétrica e água estão finalizando seus trabalhos e nesta quinta os futuros moradores participam da vistoria das unidades.

A obra do conjunto Dioclécio Artuzzi III começou em 2013. O sorteio das famílias contempladas foi feito em dezembro de 2013. A conclusão das casas demorou mais que o normal por conta de problemas com a construtora.

Por fim, em maio de 2015 as casas foram ocupadas por populares e depredadas. Desde então, a Caixa trabalhou para fazer os reparos e finalizar as obras. Os contratos dos moradores com a Caixa foram assinados nos dias 22 e 23 de junho. Com o fim dos reparos a Prefeitura concedeu o “habite-se” e finalmente as famílias realizarão o sonho de entrar na casa própria.

Habitação

Murilo está entrando para a história como prefeito que mais entregou habitações populares em Dourados. Somando-se o que já foi entregue, mais o que está em construção e ainda os processos em andamento Murilo chegará ao final de seu mandato com o número recorde de mais de 5 mil moradias. É o maior programa habitacional da história de Dourados.

Estão em construção ainda em Dourados 800 apartamentos nos residenciais Roma I, II e III, na região da Vila Toscana, 512 habitações do residencial Ildefonso Pedroso, na região do Jardim Guaicurus, e ainda 353 do residencial Campina Verde. Estão em análise na Caixa mais 610 habitações na cidade e distritos.