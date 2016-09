Publicada em 2 de setembro de 2016 às 13:35

O engenheiro civil, especialista em coordenação técnica de projetos multidisciplinares, Renê Ruggeri faz palestra em Dourados no próximo dia 8, às 19h, no auditório da Prefeitura, na rua Coronel Ponciano, 1.700. Ele fala sobre o BIM, o mais moderno programa para elaboração de projetos de engenharia civil e arquitetura e que reúne todas as informações de maneira integrada.

A promoção é da Semid (Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento) da Prefeitura de Dourados, em parceria com o Studio Jordano Valota. Tem o objetivo, segundo a diretora do setor de Aprovação de Projetos, a arquiteta Aline Sanábria, de apresentar a nova tecnologia aos profissionais da área que trabalham na Prefeitura e aos demais profissionais da área da cidade e também estudantes.

O secretário de Infraestrutura e Planejamento, Jorge de Lúcia, explica que a proposta é investir na capacitação dos profissionais, tanto aqueles que trabalham no serviço público, como os demais da cidade. “Quanto toda a categoria se prepara e cresce, todos crescem juntos. É bom para todos”, afirma.

Renê Ruggeri falará sobre o tema “Projetos, empreendimentos e BIM – O barato que sai caro e o caro que sai de graça”. Ele é especialista em gestão de empresas e tem MBA em Gestão de Projetos. É professor deMBA de Gerenciamento de Obras, Tecnologia & Qualidade da Construção, e foi coordenador de Projetos de Engenharia para investimentos correntes nas minas do MS para a Vale S/A, instrutor na área de Engenharia de Projetos e Gerenciamento de Projetos, além de atural ou vários outros projetos. É autor de três livros e tem mais de 200 projetos desenvolvidos.

O BIM (Building Information Modeling), que significa Modelagem da Informação da Construção, é um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edifício. Com esse programa, o engenheiro ou arquiteto consegue executar todas as fases do projeto ao mesmo tempo e no mesmo processo.

A Prefeitura de Dourados, na gestão do prefeito Murilo, tem investido bastante na capacitação do profissional e também na melhoria de gestão para agilizar os serviços púbicos para a comunidade. Murilo acredita que a capacitação e desburocratização facilita o desenvolvimento da cidade e a geração de emprego e renda.