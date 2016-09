Publicada em 19 de setembro de 2016 às 10:14

A Prefeitura de Dourados cadastra até o dia 23 deste mês (sexta-feira) eventos para o seu Calendário de Eventos de 2017. O cadastro deverá ser preenchido no site da Prefeitura (www.dourados.ms.gov.br) no ícone Turista (parte inferior da capa do site), em “Calendário de Eventos”.

O cadastro é feito pelo Núcleo de Turismo da Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável) e será enviado também ao Estado para constar no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a turismóloga Rejane Delvalle Morinigo podem entrar para calendário eventos científico, cultural, desportivo, religioso, social e de negócios. “É importante que as pessoas não esqueçam de se castrar porque os eventos vão também para o calendário estadual e farão parte de uma proposta do Governo do Estado de promoção ao turismo de eventos.

O município de Dourados tem vocação natural para o turismo de eventos. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Elizabeth Salomão, a cidade é um centro de ensino superior, de medicina e de agronegócio importante do Centro Oeste e que cresce a cada dia.

“Nossa cidade melhora a sua infraestrutura para atender o turismo de eventos sempre. Cresce o número de restaurantes, de casas noturnas. Nossos hotéis estão sempre melhorando a capacidade de atendimento. Nosso centro de convenções tem a primeira etapa em fase final de obras. Dourados está se tornando cada vez mais referencia no turismo de eventos e negócios”, afirma Elizabet.

A proposta do Calendário de Eventos é divulgar e incentivar os eventos do município, promovendo o estímulo à economia local e ao turismo. O cadastro online é uma inovação do Núcleo de Turismo na gestão do prefeito Murilo para facilitar para as entidades no cadastro dos eventos.