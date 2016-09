Publicada em 5 de setembro de 2016 às 08:40

Um prédio em construção desabou nesta segunda-feira (5) em Tel Aviv, Israel, e deixou ao menos 18 pessoas feridas e uma morta, de acordo com as autoridades locais.

O acidente, ocorrido no bairro de Ramat ha-Hayal, teria sido provocado pela queda de uma grua usada no canteiro de obras do edifício, que abrigaria um estacionamento subterrâneo de quatro andares.

As equipes de resgate, no entanto, temem que o número de feridos e vítimas possa variar, e até aumentar, já que muitos operários estavam trabalhando na hora do acidente.

Os bombeiros conseguiram estabelecer contato sonoro com algumas pessoas que estão sob os escombros. A área foi isolada para as operações de busca e investigação do acidente.

Da AnsaFlash