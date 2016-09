Publicada em 1 de setembro de 2016 às 15:38

Pelo oitavo ano consecutivo, a Prefeitura Municipal de Dourados, através do Procon de Dourados, realiza pesquisa de preços de Cesta Básica em supermercados de Dourados e divulga nesta quinta-feira, 1º, mais uma pesquisa.

Nesta pesquisa foram coletados preços de 28 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos. Os itens estão sendo divulgados nesta pesquisa. Clique aqui e veja a pesquisa completa

Alguns produtos apresentam pouca variação no preço, de um estabelecimento para outro. Outros apresentam variação considerável, como é o caso dos seguintes produtos: cebola, o kg teve diferença de 116,28%, sendo que a farinha de mandioca, kg apresentou diferença de 344,54%. já o alho kg apresentou diferença de 99,50% e o batata kg com diferença de 56,47%, entre o estabelecimento com menor preço e a estabelecimento com maior preço.

Por outro lado, as fiscais do Procon de Dourados encontraram nesta pesquisa 11 (onze) produtos com diferença superior a 100% (cem por cento) entre o estabelecimento com menor preço para o maior preço. Como exemplo, o extrato de tomate e a goiabada.

Entre o estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa a diferença encontrada é de 43%. Mostrando assim que o consumidor pode economizar significativamente.

Já o valor médio da cesta básica deste mês não apresentou alteração em relação ao mês de julho de 2016.

O consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem: prazo de validade, composição e peso líquido do produto.