Publicada em 8 de setembro de 2016 às 12:04

“Precisamos da política do bem, que promove a independência”, diz Renato

Renato Câmara, candidato da coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, e com o numero 15, afirmou nesta quarta-feira, dia 7, durante reunião do Jardim clímax, que o momento é de fazer a política do bem, aquela que promove a independência das pessoas.

“Hoje, 7 de Setembro, Dia da Independência, é o momento ideal para refletirmos sobre a política do bem, aquela que nos torna independentes a partir da melhoria na nossa qualidade de vida”, disse.

Para Renato a independência da pessoa acontece a partir do momento em que ela consegue ter um serviço público com a qualidade que merece. “A saúde, a educação, o lazer, o esporte e o emprego. Vamos criar condições para que a pessoa tenha o serviço público de qualidade. Vamos atrair empresas e promover o desenvolvimento no campo para gerar emprego e renda e garantir também a independência econômica das pessoas”, garante.

“Durante toda a minha vida política usei o cargo para fazer a política do bem. É isso que estou fazendo em Dourados, trabalhando para melhorar a vida de todos. Estou muito feliz por estar cercado de pessoas do bem. Vamos formar um grande time para melhorar a vida de todos os douradenses”, garante.

Renato Câmara como candidata a vice-prefeita a professora Zélia Nolasco.

Da Assessoria